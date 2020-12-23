В Гавайи проснулся вулкан Килауэа

Зарево от потоков огненной лавы можно увидеть сейчас на Гавайях за многие километры: в ночь на 21 декабря началось извержение вулкана Килауэа, которое сопровождалось ещё и землетрясением силой 4,4 балла по шкале Рихтера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом в своём "Твиттере" сообщила Геологическая служба США.

Тысячи туристов приехали на Гавайи, чтобы увидеть это событие. Власти заявили, что проводить эвакуацию населения пока не планируют, но призвали местных жителей и приезжих соблюдать меры предосторожности: пользоваться респираторами из-за возможного выпадения пепла. На островах объявлен красный уровень угрозы.

Килауэа - один из самых активных вулканов планеты. Местные жители считают, что в нём живёт сама Пеле - богиня, повелевающая всеми вулканами на Земле. Последнее извержение Килауэа в мае 2018 года длилось несколько месяцев; потоки магмы уничтожили два прибрежных курорта и городок Леилани-Эстейтс, а все его 10 тысяч жителей были эвакуированы.