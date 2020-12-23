В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 153 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 153 человека.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 54 156. За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразился 6 261 человек. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 177 004.

5 419 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечились 914194 человека.