В США за сутки выявили более 195 тысяч случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 195 тысяч, скончались 3,4 тысячи человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 195 033 новых случая заболевания COVID-19 и 3401 летальный исход.

На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).