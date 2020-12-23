Рекорд суточной смертности от Covid-19 в ФРГ

Рекордный суточный показатель смертности от Covid-19 зафиксирован в Германии - умерли 962 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, выявлено около 25 тысяч новых случаев заражения. С 16 декабря в стране действуют усиленные карантинные меры, которые продлятся как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме магазинов с товарами первой необходимости в ряде районов действует комендантский час. В праздничный период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но речь идет только о родственниках.

В соседней Австрии режим жесткого карантина, уже третьего по счету, вступает в силу с 26 декабря. При этом правительство разрешило жителям страны заниматься спортом на открытом воздухе и горнолыжная инфраструктура откроется с четверга, но рестораны и гостиницы останутся закрытыми.

В Словении началось массовое тестирование населения на коронавирус, а премьер-министр страны Янез Янша призвал сограждан отказаться от зарубежных поездок до середины марта будущего года.