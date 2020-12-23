Мужчина пытался вывезти из Украины 333-летнюю скрипку Страдивари

Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины 333-летнюю скрипку Страдивари, а также старинные монеты.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в среду на сайте Госпогранслужбы страны.

"Старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области. Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют высокую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, который ехал с Украины на автомобиле KIA", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что помимо скрипки Stradivarius, на которой был указан 1687 год изготовления, среди вещей 53-летнего мужчины нашли нумизматическую драгоценность - шесть монет, одна из них датирована 1780 годом.

Ценность обнаруженных предметов "определит экспертиза", отметили в Госпогранслужбе.