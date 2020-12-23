Дубай начал массовую бесплатную вакцинацию

Дубай начнет бесплатно прививать людей вакциной от COVID-19, производимой Pfizer и BioNTech, со среды, 23 декабря. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ зарегистрировало вакцину Pfizer-BioNTech для экстренного использования, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Таким образом ОАЭ присоединяются к Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе стала первой арабской страной, где приступили к использованию этой вакцины.

Также ранее власти ОАЭ начали вакцинацию населения препаратом, разработанным Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm). Правительство заявило, что эффективность китайского препарата составляла 86%.

Первыми вакцину получат жители Дубая в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями в возрасте старше 18 лет.

Отмечается, что на 23 декабря в ОАЭ зафиксировано 195 878 случаев коронавируса и 642 смерти от него.