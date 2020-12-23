https://news.day.az/world/1301007.html Илон Маск предлагал Apple купить Tesla за $60 млрд
Илон Маск предлагал Apple купить Tesla за $60 млрд
Основатель компании Tesla Илон Маск предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку выкупить производителя электрокаров в 2017 году. Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"В самые темные дни программы Model 3 (электрокар Tesla, - ред.) я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность приобретения Apple Tesla за 1/10 нашей текущей стоимости. Он отказал во встрече", - сообщил Илон Маск.
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