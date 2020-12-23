https://news.day.az/world/1301017.html "Внуково" опроверг сообщения о дымящемся самолете - ВИДЕО
"Внуково" опроверг сообщения о дымящемся самолете - ВИДЕО
Московский аэропорт "Внуково" не подтверждает данные СМИ о пролетающем самолете, у которого дымится крыло, сообщила представитель авиагавани.
Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилось видео, на котором видно самолет с дымящимся крылом. В описании к видео утверждается, что самолет пролетал в районе "Внуково".
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