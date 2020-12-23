Оппозиционеры атаковали снежками кортеж Пашиняна

Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна был символически атакован сегодня оппозиционерами при выезде из здания правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, группа студентов-членов молодежного союза "Никол Агбалян", входящего в националистическую партию АРФ "Дашнакцутюн", попыталась забросать кортеж Пашиняна снежками. Попал ли хоть один снежок в цель, не сообщается.

В след машинами они стали кричать в громкоговоритель "Никол предатель!" и "Никол, уходи!". После этого студенты вступили в словесную перепалку с полицейскими.