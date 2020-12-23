https://news.day.az/world/1301055.html Оппозиционеры атаковали снежками кортеж Пашиняна
Оппозиционеры атаковали снежками кортеж Пашиняна
Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна был символически атакован сегодня оппозиционерами при выезде из здания правительства.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, группа студентов-членов молодежного союза "Никол Агбалян", входящего в националистическую партию АРФ "Дашнакцутюн", попыталась забросать кортеж Пашиняна снежками. Попал ли хоть один снежок в цель, не сообщается.
В след машинами они стали кричать в громкоговоритель "Никол предатель!" и "Никол, уходи!". После этого студенты вступили в словесную перепалку с полицейскими.
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