ЕС и Великобритания достигли соглашения о торговой сделке

Власти Великобритании и Евросоюз достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщил в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, документ еще не подписан, однако стороны смогли преодолеть основные разногласия на переговорах.

Вместе с тем, по информации политического обозревателя вещательной корпорации BBC Лоры Кюнсберг, сами консультации пока не закончились, но "находятся на завершающем круге". Газета Financial Times в свою очередь пишет о растущей надежде на то, что прогресс в ходе дискуссий позволит сторонам "ударить по рукам" и что от этого их отделяют всего несколько часов напряженных переговоров.

С появлением таких новостей курс фунта стерлингов вырос на 1% по отношению к доллару, до $1,3512 за единицу британской валюты, и на 0,9% по отношению к евро, до €1,108 за фунт.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.