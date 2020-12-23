В Армении предрекают уход Пашиняна под давлением улицы

Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян назвал ситуацию в Армении кризисной, причем кризис, по его словам, наблюдается практически во всех сферах - политической, гуманитарной, социальной, здравоохранении и т.д, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Однако не решив прежде всего политический коллапс, говорить о достижении стабильности не приходится, отмечает он.

Политик не считает, что следующую власть в Армении можно сформировать "на улице". Нужно работать в парламенте, этим и занимается возглавляемая им политическая сила, подчеркнул политик. Другого варианта решения проблемы нет, хотя полностью исключать, что Пашинян может уйти под давлением улицы, нельзя, считает он.

Что касается возможности конституционного решения вопроса, то есть два пути. Один из них - добровольная отставка премьер-министра.

Если же премьер не подаст в отставку, то можно начать процесс импичмента, однако для этого необходимо отменить военное положение.

Отказ властей уйти, по его словам, приведет к углублению кризиса и потерям на дипуровне.