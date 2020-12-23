Задержан экс-глава пресс-службы полиции Армении

Следственный комитет Армении задержал оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции страны полковника Саята Шириняна по подозрению в призывах к насилию, сообщили в пресс-службе СК.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержание связано с записью Шириняна в Facebook, в которой тот якобы утверждает, что если бы он возглавлял протестное движение, то пошел бы на конкретные шаги и что "избежать кровопролития не удастся".

"Ширинян задержан по подозрению в публичных призывах к применению насилия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает год лишения свободы.

