Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность в Бразилии

Вакцина от коронавируса производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность по итогам национального этапа третьей фазы клинических испытаний препарата в Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава сан-паульского института Бутантан Димас Ковас.

"Нами достигнут уровень эффективности, позволяющий обратиться за разрешением на экстренное использование", - заявил чиновник в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter. Вместе с тем бразильский институт не раскрыл данные о процентном показателе эффективности вакцины, отметив, что эта информация была направлена разработчикам в Китай. Согласно контракту между институтом и Sinovac Biotech, стороны могут раскрыть эти данные только вместе, отметил бразильский ученый.

"Поскольку наши показатели эффективности превысили требования [Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ], но в то же время оказались не такими, как в других странах, где используется вакцина, было решено дополнительно проанализировать этот факт", - уточнил глава управления здравоохранения штата Сан-Паулу Жан Горинштайн, говоря о причинах решения не разглашать полученные результаты. По его словам, итоги исследования уже позволяют обратиться к регулятору за разрешением на использование препарата, однако власти Сан-Паулу решили повременить с этим, чтобы соблюсти "бюрократические формальности". Вместе с тем, указал Горинштайн, это не должно стать причиной переноса начала региональной кампании вакцинации от коронавируса, запланированной на 25 января.

К настоящему времени Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо вакцины Sinovac Biotech, это препараты британско-шведской AstraZeneca, американской Pfizer, а также Janssen-Cilag. Кроме того, Бразилия участвует в разработке вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.