Парламент Армении отказался рассмотреть отмену военного положения

Парламент Армении не рассмотрел в среду вопрос отмены военного положения в стране из-за формальности, на которую указала правящая фракция "Мой шаг".

Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости секретарь оппозиционной фракции партии "Процветающая Армения" (ППА) Арман Абовян.

Накануне депутат от ППА Ивета Тоноян сообщила на митинге оппозиции, что фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" инициировали проведение 23 декабря внеочередного заседания парламента для отмены военного положения. Она отметила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера Никола Пашиняна: во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Они (фракция "Мой шаг" - ред.) "уцепились" за положение, согласно которому заседание по одному и тому же вопросу не может проводиться дважды в течение месяца. Но в распоряжении руководителя парламента, то есть Арарата Мирзояна, есть инструмент, позволяющий ему принимать решения по определенным вопросам, исходя из их важности. То есть они могли, в принципе, созвать (заседание - ред.)", - сказал Абовян.

В конце ноября парламентское большинство отказалось отменять военное положение.