Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

В Нидерландах с 29 декабря ужесточают правила въезда в страну. Теперь прибывающие авиапассажиры будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за три дня до вылета. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает Reuters.

"Приезжающие, в том числе из стран ЕС, обязаны иметь при себе отрицательный тест ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия", - заявил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Он уточнил, что пассажиры, которые не будут иметь резутаты теста на руках, не будут допущены на борт.

Кроме того, путешественникам, прибывающим в Нидерланды, предлагается пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.

В Нидерландах также рассматривают возможность введения аналогичного требования для любых других форм коммерческих пассажирских перевозок, включая автобусы, паромы и поезда.

За все время пандемии в мире выявлено более 78 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,7 млн - с летальным исходом.