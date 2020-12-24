В Сингапуре обнаружили новый штамм COVID-19

Первый случай инфицирования новой разновидностью коронавируса, обнаруженной ранее в Великобритании, подтвердили власти Сингапура. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает CNN.

По информации Минздрава, новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, вернувшейся недавно из Лондона. Между тем в ведомстве подчеркнули, что "нет подтверждения распространения нового типа вируса непосредственно в обществе", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным ведомства, в период с 17 ноября по 17 декабря коронавирус был обнаружен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы. Все заболевшие находятся в специальных карантинных центрах.

При этом уточняется, что за последний месяц непосредственно в стране было выявлено не более 10 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в республике было обнаружено более 58,4 тыс. инфицированных, из которых 29 человек скончались.