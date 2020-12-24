Ирландские врачи выявили британский штамм COVID-19

Новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании, судя по всему, начал распространяться в Ирландии, сказал директор Ирландской вирусной лаборатории Киллиан де Гаскун. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал Sky News.

Де Гаскун предположил, что новый вариант вируса уже циркулирует в Ирландии. Заболеваемость коронавирусом выросла в Ирландии за последнее время. Эксперт считает, что это не единственная причина роста.

В Ирландии за время пандемии выявили более 82 тысяч заражений COVID-19, свыше двух тысяч инфицированных скончались. При этом более 23 тысяч ирландцев переболели коронавирусом.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие - четвертого уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начал закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.