https://news.day.az/world/1301115.html Сильный взрыв в США, десятки пострадавших - ВИДЕО
Сильный взрыв в США, десятки пострадавших - ВИДЕО
Как минимум 23 человека пострадали в результате взрыва в офисном здании в американском городе Балтимор.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.
По данным городской пожарной службы, 21 человек был доставлен в районную больницу, два пострадавших отказались от госпитализации. Девять из них находятся в критическом состоянии, а один - в тяжелом.
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