Сильный взрыв в США, десятки пострадавших

Как минимум 23 человека пострадали в результате взрыва в офисном здании в американском городе Балтимор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

По данным городской пожарной службы, 21 человек был доставлен в районную больницу, два пострадавших отказались от госпитализации. Девять из них находятся в критическом состоянии, а один - в тяжелом.