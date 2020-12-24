В Ереване блокируют песком дороги к зданию правительства

В Ереване рано утром несколько грузовиков вывалили кузова с песком у здания правительства, перекрыв подъезды к нему.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам очевидца, это начало акции по блокированию входов в здание правительства.