https://news.day.az/world/1301126.html В Ереване блокируют песком дороги к зданию правительства - ВИДЕО
В Ереване блокируют песком дороги к зданию правительства - ВИДЕО
В Ереване рано утром несколько грузовиков вывалили кузова с песком у здания правительства, перекрыв подъезды к нему.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам очевидца, это начало акции по блокированию входов в здание правительства.
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