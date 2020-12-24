В Италии вступил в силу рождественский локдаун

Общенациональный карантин начался в Италии 24 декабря, в сочельник католического Рождества. Как говорится на сайте правительства страны, ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По всей стране не работают магазины розничной торговли, рестораны и бары могут обслуживать клиентов только навынос. На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Запрещено любое скопление граждан на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.

Власти предприняли все возможное, чтобы ограничить встречи и передвижение людей из-за страха нового роста числа заражений коронавирусом после праздников.

Так называемая красная зона будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.

Примечательно, что с 7 января предполагалось открыть горнолыжные курорты. Однако сейчас речь идет о переносе даты на конец месяца. В этот же день, 7 января, должна начаться кампания по массовой вакцинации населения. Планируется обеспечить очное обучение в старших классах после каникул не менее чем на 50%. Сейчас старшеклассники учатся дистанционно.