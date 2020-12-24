Первая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac прибыла в Турцию

Первая партия китайской вакцины против коронавируса нового типа Sinovac прибыла в четверг в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Haber Turk.

По его данным, самолет с вакциной приземлился в стамбульском аэропорту.