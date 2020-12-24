https://news.day.az/world/1301145.html Первая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac прибыла в Турцию
Первая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac прибыла в Турцию
Первая партия китайской вакцины против коронавируса нового типа Sinovac прибыла в четверг в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Haber Turk.
По его данным, самолет с вакциной приземлился в стамбульском аэропорту.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре