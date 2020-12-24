В Ереване протестующие собрались у здания правительства

Противники действующего премьера Армении Никола Пашиняна собрались у Дома правительства в центре Еревана, сотрудники МВД оцепили входы в здания, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

К зданию правительства продолжают подходить люди.

Усиленные наряды полиции, экипированные щитами и касками, оцепили входы в здание.