https://news.day.az/world/1301150.html В Ереване протестующие собрались у здания правительства
В Ереване протестующие собрались у здания правительства
Противники действующего премьера Армении Никола Пашиняна собрались у Дома правительства в центре Еревана, сотрудники МВД оцепили входы в здания, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
К зданию правительства продолжают подходить люди.
Усиленные наряды полиции, экипированные щитами и касками, оцепили входы в здание.
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