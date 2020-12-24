Трамп поссорился с Конгрессом США

Перед отъездом из Белого дома на праздники президент наложил вето на оборонный бюджет. Одобренный Конгрессом законопроект предполагал, что траты составят 740 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Трамп в письме, адресованном Палате представителей, заметил, что документ "противоречит внешней политике и политике национальной безопасности, проводимыми моей администрацией".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ответила президенту в "Твиттере": "В течение 60 лет оборонный бюджет принимался на основе двухпартийного консенсуса. Президентское вето - безрассудный шаг, ставящий под угрозу наши войска, он несет опасность нашей безопасности.

В среду Трамп сообщил, что не подпишет разработанный Конгрессом США законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны, если в него не будут внесены изменения.

Он заявил, что предполагаемые выплаты слишком низкие и потребовал их увеличить минимум в три с половиной раза, с $600 до $2 тыс. или даже до $4 тыс. на семью.

В понедельник Палата представителей намерена провести голосование, чтобы преодолеть президентское вето, касающееся финансов для военных нужд.