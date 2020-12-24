Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

Китай временно прекращает авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Недавно Великобритания сообщила о выявлении там нового штамма коронавируса и уведомила об этом Всемирную организацию здравоохранения. Многие страны уже объявили о решении закрыть свои границы и приостановить полеты с Великобританией", - сказал он.

"Учитывая мутацию вируса, а также его возможное влияние, в целях охраны здоровья людей и защиты человеческих обменов между двумя странами, приняв во внимание меры других стран, Китай приостанавливает авиасообщение между КНР и Великобританией", - указал дипломат. Ван Вэньбинь также отметил, что "Китай будет внимательно следить за ситуацией и корректировать меры контроля в соответствии с необходимостью".