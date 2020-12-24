В Украине коронавирусом заразились более миллиона человек

В Украине, по данным на 24 декабря, заразились коронавирусом более одного миллиона человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последние сутки было выявлено 11 490 инфицированных, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Заболели 488 детей и 445 медработников. Скончались за минувшие сутки 223 пациента, выздоровели 15775.

Всего с начала пандемии в Украине было выявлено 1 001 132 зараженных. Умерли 17395 человек, выздоровели более 631 тысячи.