Стычки с полицией начались у протестующих у правительства в Ереване

Стычки начались между протестующими и сотрудниками полиции у здания правительства в Ереване. Как сообщает корреспондент "Известий", у кабмина собрались сотни человек - они заблокировали выход из здания. Митингующие по-прежнему требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

На кадрах с места видно, как правоохранители пытаются "отодвинуть" толпу участников акции от правительства. В то же время некоторые из протестующих вступают с полицейскими в конфликт. Другие же выкрикивают лозунги против Пашиняна и его министров.