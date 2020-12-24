Семьи погибших от коронавируса в Италии потребовали компенсацию

Семьи погибших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Италии потребовали правительство заплатить компенсацию. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Итальянцы считают, что власти страны не смогли оперативно отреагировать на эпидемиологическую угрозу в феврале 2020-го, когда в Ломбардии началась первая вспышка. По мнению родственников погибших, правительство не предприняло достаточно серьезных мер, которые могли бы уберечь людей.

Иск подали около 500 человек, которые требуют компенсации в размере 100 миллионов евро. Ответчиками выступают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздрава Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. Сторона обвинения называет иск "рождественским подарком для тех, кто не сделал того, что требовалось".