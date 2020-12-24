Оргкомитет Олимпиады в Токио продлил контракты со всеми спонсорами

Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые были перенесены на следующий год, смогли продлить контракты со всеми спонсорами из числа японских компаний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на пресс-конференции в японской столице заявил глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

"Игры в Токио получили самую большую поддержку от спонсорских фирм в олимпийской истории. И мы продолжим это сотрудничество со всеми 68 нашими партнерами", - сказал он.

Контракты с компаниями-спонсорами истекали в конце текущего года. Среди них - Toyota Motor, Bridgestone и Panasonic.

Ранее на этой неделе был утвержден бюджет проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Он вырос почти на $3 млрд из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет $15,9 млрд.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.