https://news.day.az/world/1301249.html Полиция задержала 69 участников акции протеста у здания кабмина в Ереване - ВИДЕО
Полиция задержала 69 участников акции протеста у здания кабмина в Ереване - ВИДЕО
В Ереване, где в четверг, 24 декабря, начались стычки между протестующими и сотрудниками полиции у здания правительства, задержаны 69 участников акции, сообщает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
У кабмина собрались сотни человек, которые заблокировали выход из здания. Участники митинга по-прежнему требуют отставки премьера Никола Пашиняна.
Ранее сообщалось, что они поджидают там министров, которые сегодня приняли участие в заседании под руководством премьера Пашиняна. При этом одному из них, министру образования, не позволили выйти из здания.
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