Полиция задержала 69 участников акции протеста у здания кабмина в Ереване

В Ереване, где в четверг, 24 декабря, начались стычки между протестующими и сотрудниками полиции у здания правительства, задержаны 69 участников акции, сообщает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

У кабмина собрались сотни человек, которые заблокировали выход из здания. Участники митинга по-прежнему требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что они поджидают там министров, которые сегодня приняли участие в заседании под руководством премьера Пашиняна. При этом одному из них, министру образования, не позволили выйти из здания.