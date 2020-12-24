Майя Санду вступила в должность президента Молдовы

Сегодня Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы. Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишинэу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сообщается, что церемония проходила с учетом карантинных мер безопасности. За каждым приглашенным было закреплено место, которое он не должен был покидать до конца мероприятия. Также перед входом в здание был дезинфицирующий коврик.

В зале присутствовали послы, депутаты парламента, судьи Конституционного суда, а также представители религиозных конфессий. Также сообщается, что возле Дворца собрались люди, которые пришли поприветствовать Санду.

"Уважаемые граждане, с сегодняшнего мы начинаем новый путь. Эта победа на выборах - не моя, а ваша, потому что никогда в такой стране с такими проблемами, как Молдова, такой человек как я не стал бы президентом. Я дочь этой земли", - заявила Санду на церемонии принятия присяги.

Она также добавила, что нуждается в поддержке всех граждан, чтобы "навести порядок и построить одну страну для всех".

"На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс людей на благосостояние", - подчеркнула Президент Молдовы.