В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 152 человека

За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 152 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 54 308 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 178 человек, общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 183 187 человек, из них состояние 5 371 оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 924 685 человек, проведено более 7,25 миллионов тестов на выявление коронавируса.

В Иране 205 административно-территориальные единиц считаются оранжевыми, 243 - желтыми зонами.