https://news.day.az/world/1301279.html В Ереване столкновения протестующих с силовиками, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Ереване столкновения протестующих с силовиками, есть пострадавшие - ВИДЕО
Сегодня в столице Армении проходит массовый митинг - прямо у здания местного правительства. Люди продолжают выступать за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, административные здания охраняют полицейские с щитами.
Как передает Day.Az, произошли столкновения протестующих с полицией. Сообщается о пострадавших. Кадры опубликованы в Телеграм.
По информации местных журналистов, рейтинг Пашиняна недавно достиг новых антирекордных показателей - всего 8%. Протесты в стране не прекращаются уже несколько недель.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре