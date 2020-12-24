В Ереване столкновения протестующих с силовиками, есть пострадавшие

Сегодня в столице Армении проходит массовый митинг - прямо у здания местного правительства. Люди продолжают выступать за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, административные здания охраняют полицейские с щитами.

Как передает Day.Az, произошли столкновения протестующих с полицией. Сообщается о пострадавших. Кадры опубликованы в Телеграм.

По информации местных журналистов, рейтинг Пашиняна недавно достиг новых антирекордных показателей - всего 8%. Протесты в стране не прекращаются уже несколько недель.