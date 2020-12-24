В Ереване силовики избивают женщин

Силовики подняли руку и на женщин, протестующих за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, акция продолжается уже несколько часов. Несколько женщин потеряли сознание в результате агрессивного поведения полиции. Кадры приводят армянские телеграм-каналы.