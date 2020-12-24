https://news.day.az/world/1301281.html В Ереване силовики избивают женщин - ВИДЕО
В Ереване силовики избивают женщин - ВИДЕО
Силовики подняли руку и на женщин, протестующих за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, акция продолжается уже несколько часов. Несколько женщин потеряли сознание в результате агрессивного поведения полиции. Кадры приводят армянские телеграм-каналы.
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