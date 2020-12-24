https://news.day.az/world/1301288.html Не менее 20 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса
Не менее 20 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса
Лодка с нелегальными мигрантами из Африки, пытавшимися пересечь Средиземное море по направлению к итальянскому острову Лампедуза, затонула у берегов Туниса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности республики.
По сведениям агентства, в лодке находилось примерно 45 человек. По меньшей мере 20 из них погибли, еще около 20 числятся пропавшими, пятеро были спасены сотрудниками береговой охраны.
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