Не менее 20 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса

Лодка с нелегальными мигрантами из Африки, пытавшимися пересечь Средиземное море по направлению к итальянскому острову Лампедуза, затонула у берегов Туниса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности республики.

По сведениям агентства, в лодке находилось примерно 45 человек. По меньшей мере 20 из них погибли, еще около 20 числятся пропавшими, пятеро были спасены сотрудниками береговой охраны.