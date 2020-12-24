В России банда преступников украла банкомат

В Краснодаре камера видеонаблюдения сняла, как трое грабителей, ранивших полицейского, украли платежный терминал из банка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры опубликованы на странице "Туподар Краснодар" в Twitter.

На видео запечатлено, как злоумышленники сталкивают банкомат на пол и тащат его из здания.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, инцидент произошел 23 декабря. Инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ 2112, в котором находилось трое приезжих. На улице Гагарина автомобиль был загнан в тупик, в результате чего водитель и пассажиры покинули его и предприняли попытку убежать. Стражи порядка продолжили их преследовать, но один из подозреваемых выстрелил в них не менее двух раз. 35-летний полицейский был ранен, а злоумышленники скрылись. Позднее одного из них, 46-летнего мужчину, задержали.