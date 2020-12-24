В Петербурге автомобиль в результате ДТП вылетел к остановке, есть пострадавшие

24 декабря на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге произошло ДТП с двумя автомобилями.

В распоряжении РЕН-ТВ оказались кадры с камеры наблюдения, на котором запечатлена эта авария, передает Day.Az.

На видео видно, как иномарка на большой скорости едет по дороге. В какой-то момент автомобиль заносит и он вылетает к остановке, едва не сбив людей, которые ждали общественный транспорт. В конечном итоге авто врезается в другую машину.

В легковых автомобилях пострадали два человека.