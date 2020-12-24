https://news.day.az/world/1301303.html В Петербурге автомобиль в результате ДТП вылетел к остановке, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Петербурге автомобиль в результате ДТП вылетел к остановке, есть пострадавшие - ВИДЕО
24 декабря на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге произошло ДТП с двумя автомобилями.
В распоряжении РЕН-ТВ оказались кадры с камеры наблюдения, на котором запечатлена эта авария, передает Day.Az.
На видео видно, как иномарка на большой скорости едет по дороге. В какой-то момент автомобиль заносит и он вылетает к остановке, едва не сбив людей, которые ждали общественный транспорт. В конечном итоге авто врезается в другую машину.
В легковых автомобилях пострадали два человека.
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