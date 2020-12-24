Страшная авария в США, унесшая жизни 5 человек

В городе Йонкерс штата Нью-Йорк 36-летний водитель автомобиля Infiniti, скрываясь от полиции, на полной скорости врезался в автомобиль, в котором ехали четверо 18-летних подростков. Удар был такой силы, что автомобиль, в котором находились молодые люди, разорвало на части. Все они погибли на месте. Виновник ДТП был госпитализирован, но позже тоже скончался от полученных травм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, все началось с того, что стражи порядка заметили автомобиль, который выполнял на дороге странные маневры. Полицейские предположили, что мужчина за рулем пьян и потребовали от водителя остановиться. Но вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям, водитель седана прибавил газа и на огромной скорости стал удалятся от патрульных. Полицейские уверяют, что они не гнались за нарушителем.

В результате на одном из перекрестков Infiniti и совершил трагическое столкновение, которое унесло пять жизней.