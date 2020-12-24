В России неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции

В российском городе Химки неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

Полицейские проверяют информацию о том, что неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда они застали его за закладкой взрывного устройства в лесополосе подмосковных Химок.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что мужчина несколько раз выстрелил в полицейских в лесополосе, когда они помешали ему спрятать взрывное устройство. "Данная информация проверяется", - рассказал собеседник агентства.