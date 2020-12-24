https://news.day.az/world/1301332.html В России неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции
В России неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции
В российском городе Химки неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах
Полицейские проверяют информацию о том, что неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда они застали его за закладкой взрывного устройства в лесополосе подмосковных Химок.
Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что мужчина несколько раз выстрелил в полицейских в лесополосе, когда они помешали ему спрятать взрывное устройство. "Данная информация проверяется", - рассказал собеседник агентства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре