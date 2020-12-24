Американский журнал Forbes назвал 50 предпринимателей из сферы здравоохранения, заработавших миллиарды на фоне пандемии коронавируса. Большинство из них живут в Китае, откуда пандемия распространилась по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бизнесмены заработали состояние благодаря росту акций компаний, разрабатывающих вакцины и занимающихся поставками медицинского оборудования. Среди новых миллиардеров гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин. Возглавляемая им компания вместе с американской Pfizer разработала эффективную вакцину от вируса. В результате с начала года акции компании взлетели на 160 процентов, а состояние Шахина увеличилось на 17 процентов, до 4,2 миллиарда долларов.

Помимо этого, в рейтинг Forbes вошел глава американской компании Moderna Стефан Бансель, которая также разработала эффективную вакцину. С начала года стоимость бумаг компании выросла более чем на 550 процентов. Состояние Банселя составило 4,1 миллиарда долларов, несмотря на то, что в марте 2020 года он снизил долю в компании с 9 до 6 процентов. Кроме того, издание включило в список бывшую жену председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products Ду Вэйминя Юань Липин. Организация входит в число ведущих производителей вакцин в Китае. После развода женщина получила 24 процента компании, акции которой подорожали почти вдвое. Состояние Юань составило 4,1 миллиарда долларов.

В число разбогатевших на коронавирусе предпринимателей также вошли Ху Кун - глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование; руководитель канадской AbCellera Карл Хансен - компания использует искусственный интеллект и технологии машинного обучения для поиска наиболее перспективных методов лечения болезней с использованием антител. Кроме того, в список вошли сооснователь Moderna Тимоти Спрингер и глава итальянской компании Stevanato (один из главных производителей стеклянных флаконов в мире) Серджио Стеванато. Предположительно, именно Stevanato будет поставлять тару для более чем 40 вакцин от коронавируса.