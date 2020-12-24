Общее число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 2 млн человек, достигнув 2 009 317 человек. Как сообщает в четверг Минздрав республики, за последние 24 часа были выявлены 18 040 инфицированных на основании более 193 тыс. тестов, передает ТАСС.

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом выросло до 70 900, при этом за последние сутки умерли 505 инфицированных.

Выздоровели с начала пандемии 1 344 785 заразившихся. Из ныне проходящих лечение 593 632 человек число госпитализированных снизилось до 24 тыс., в отделениях интенсивной терапии находятся чуть более 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

По всей стране с четверга вступил в силу общенациональный рождественский карантин, который предполагает значительные ограничения на передвижение населения.