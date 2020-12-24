Первое заражение новым штаммом коронавируса подтвердили в Германии

В Германии заявили о выявлении первого случая заражения новым штаммом коронавируса в стране. Об этом сообщает Bild.

Газета уточняет, что "британский" штамм был выявлен у женщины в земле Баден-Вюртемберг.

На данный момент она находится на изоляции дома. Ранее 20 декабря женщина прилетела в аэропорт Франкфурта-на-Майне из Британии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.