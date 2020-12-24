Новый штамм коронавируса из ЮАР оказался более агрессивным

В новом штамме коронавируса, обнаруженном в Южно-Африканской Республике (ЮАР), обнаружена мутация, которая делает его более агрессивным, чем исходный вариант вируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей в интервью eNCA.

Грей рассказала, что новая мутация обнаружена в особой области белкового шипа на поверхности коронавируса, которая называется рецептор-связывающим доменом. Из-за мутации коронавирус легче "прикрепляется" к рецептору белка ACE2, который расположен в слизистой легких и ряда других органов. "Это вызывает у нас озабоченность, поскольку делает вирус более заразным", - пояснила она.

Грей добавила, что похожие мутации могут быть обнаружены и в других странах. "Одна такая мутация была обнаружена у нас, похожая - в Великобритании, что говорит о том, что аналогичные мутации могут быть и в других частях света", - отметила она.

Новую разновидность вируса, получившую название 501Y.V2, обнаружили в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР). По данным специалистов, он мог циркулировать с конца августа.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса за пределами ЮАР были зафиксированы в Великобритании. По словам министра здравоохранения страны Мэттью Хэнкока, случаи заражения новой мутацией обнаружили у контактировавших с инфицированными из африканской страны.