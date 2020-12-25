Ученые спрогнозировали экологическую катастрофу в Каспийском регионе

По подсчетам немецких и голландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.

В то время как многие страны мира обеспокоены повышением уровня моря, более ста миллионов человек, проживающих в Прикаспийском регионе, сталкиваются с противоположной проблемой - стремительным падением уровня Каспийского моря.

В географическом понимании это не море, а самое большое в мире озеро площадью 371 тысяча квадратных километров. Но с каждым годом оно становится все меньше. Начиная с 1990-х годов его уровень ежегодно опускается на несколько сантиметров.

Немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом (Frank Wesselingh) из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века.

Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента.

Уровень замкнутых водоемов, таких как Каспийское море, по словам ученых, определяется тонким балансом между выпадением осадков и стоками, с одной стороны, и испарением с поверхности озера - с другой. В случае с Каспийским морем падение уровня воды они объясняют усиленным испарением и потерей морского льда в зимний период. Эти процессы связаны с общим повышением засушливости в Средиземноморско-Среднеазиатском регионе.

Крайне неприятные последствия, по мнению ученых, ждут и миллионы людей, живущих на берегах моря или впадающих в него рек. Эти проблемы могут обострить политическую напряженность в и так нестабильном регионе. Странам, которые делят между собой акваторию Каспийского моря - Азербайджану, России, Ирану, Туркменистану и Казахстану, придется заключать новые соглашения о границах и правах на рыболовство.