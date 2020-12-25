Иран экстренно стягивает силы ПВО к ядерным объектам

Иран экстренно развертывает дополнительные силы ПВО вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas, ссылаясь на источники.

"Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома", - говорится в сообщении.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе - ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

По данным источников издания, Корпус стражей исламской революции развернул вблизи ядерного объекта Фардо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.