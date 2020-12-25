В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном

Группа граждан, перекрывшая в четверг центральный проспект Баграмяна в Ереване, требуя решить проблему находящихся в Азербайджане военнопленных и без вести пропавших, добилась договоренности о встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и прекратила акцию, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы разблокируем проспект, у нас будет встреча с премьер-министром", - сказал журналистам один из участников акции перед ее завершением.

Ранее протестующие перекрыли проспект Баграмяна, требуя решения проблемы пленных и без вести пропавших, а также вопросы, связанные с ДНК-тестированием. Полиция акцию не разогнала, дождавшись, пока ее участники сами покинут проезжую часть.