В Нигерии выявлен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, который представляет собой особую форму его мутации, обнаружен в Нигерии.

Об этом сообщил местный телеканал eNCA со ссылкой на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту <...>, - отметил он. - Однако идентифицированный в Нигерии штамм может иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501.V2, выявленным 18 декабря в ЮАР". Тем не менее, по его словам, пока еще рано говорить об особенностях нового штамма коронавируса. "Требуются дополнительные исследования", - подчеркнул Нкенгасонга.

Вирус-мутант был выявлен в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Предварительные данные показывают, что он не столь агрессивен, как 501.V2. В ЮАР вирус-мутант 501.V2 вызвал вторую мощную волну пандемии.

Нигерия стала первым государством в Африке, где 27 февраля текущего года был выявлен заразившийся коронавирусом. В стране насчитывается 80 922 инфицированных коронавирусом, 1 236 человек умерли.