https://news.day.az/world/1301423.html Глава Минздрава Турции опроверг сообщение СМИ о прибытии китайской вакцины от коронавируса
Глава Минздрава Турции опроверг сообщение СМИ о прибытии китайской вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг в четверг заявления турецких СМИ о прибытии китайской вакцины Sinovac в республикупередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как ожидается, китайская вакцина против COVID-19 будет отправлена в Турцию в воскресенье", - заявил он на пресс-конференции в Анкаре.
Ранее телеканал Haberturk сообщил о прибытии в Стамбул самолета с китайской вакциной от коронавируса нового типа.
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