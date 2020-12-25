Глава Минздрава Турции опроверг сообщение СМИ о прибытии китайской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг в четверг заявления турецких СМИ о прибытии китайской вакцины Sinovac в республикупередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как ожидается, китайская вакцина против COVID-19 будет отправлена в Турцию в воскресенье", - заявил он на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее телеканал Haberturk сообщил о прибытии в Стамбул самолета с китайской вакциной от коронавируса нового типа.