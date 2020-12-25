Во Франции выявили более 21 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных заболевших коронавирусом во Франции за сутки составило 21 634.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает санитарное агентство страны Santé Publique в четверг.
Общее число заразивших с начала эпидемии составляет более 2,5 миллиона человек, умерли свыше 62 тысяч.
За прошедшие сутки в больницах скончались 292 человека.
В течение последней недели были госпитализированы 8,7 тысячи человек, из них 1179 попали в реанимацию.
Для сдерживания эпидемии с 15 декабря во Франции действует комендантский час с 20.00 до 06.00. С конца октября по 15 декабря в стране был повторно введён карантин.
Кампания по вакцинации от COVID-19 стартует во Франции с 27 декабря.
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