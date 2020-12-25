В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца

Полицейский застрелил безоружного афроамериканца в американском городе Колумбус, штат Огайо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал СNN.

Как сообщается, офицер Адам Кой в ночь на вторник, 22 декабря, прибыл к жилому дому по вызову гражданина, который пожаловался на звуки от работы двигателя автомобиля. Возле гаража страж порядка заметил темнокожего мужчину, который приближался к нему. Спустя несколько секунд правоохранитель выстрелил в афроамериканца.

Отмечается, что в одной руке у мужчины находился телефон, а вторая была вне поля зрения офицера. Чернокожий Андре Морис Хилл умер от полученного ранения. Позже было установлено, что погибший был в гостях в соседнем доме.

Инцидент частично был записан при помощи нагрудной камеры офицера, который выключил запись на устройстве после выстрела.

В настоящее время Кой отстранен от службы. Ранее он имел взыскания. Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер уже призвал уволить сотрудника полиции.