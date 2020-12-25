В России в ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 12 ранены

Жертвами ДТП с автобусом в Скопинском районе Рязанской области России стали 4 человека, пострадали 12.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, на 247 км федеральной трассы Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Волгоград. В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе населенного пункта Высокое.

Как рассказали в министерстве, в автобусе находились 26 человек, в числе которых были два ребенка и два водителя.

"В результате ДТП пострадало 15 человек, из них 4 человека погибли", - указано в сообщении.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Скопинского района уточнили агентству, что в аварии пострадали трое детей. Мальчик в возрасте около 10 лет находится в тяжелом состоянии.